Мышцы и суставы ноют на погоду: что делать [ Редактировать ]
Острая реакция организма на перемену погоды, например, если ноют мышцы и суставы, как о проблемаможет свидетельствовать с суставами, так и об аутоиммунном заболевании.
Если же иммунная система в порядке, речь может идти о так называемом болевом расстройстве, сообщила "Фактам" кандидат медицинских наук Татьяна Майкова.
По ее словам, боль может быть связана с тем, что околосуставные мягкие ткани (а не ткани суставов) обладают большим количеством болевых рецепторов. Если они неправильно работают, реагируют на все метеорологические явления, возникает боль - в коленях, в спине, головная боль. В этом случае надо уменьшить активность болевой системы.
Делать это лучше, принимая препараты, снижающие повышенную активность нервной системы, болевых рецепторов.
"Лекарства помогут все наладить, и суставы перестанут болеть", - обнадежила собеседник.
Раньше сообщалось о том, чем опасна жвачка. А также, почему нельзя засыпать "под телевизор".
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