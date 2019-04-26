Важливість щеплень усвідомлюють дедалі більше українців. Лише торік охочих вакцинуватися побільшало в півтора раза. Тож, щоб запобігти дефіциту препаратів Міністерство охорони здоров'я запровадило новий підхід - "Вакцини ходять за пацієнтами". Що це означає і як діятимуть нові правила імунізації розкаже Ольга Клюєва.

Цьому малюкові лише 7 місяців, а він уже отримав усі планові щеплення від 12-ти хвороб. Його мама ніколи не піддавалась на заклики антивакцинальних компаній. Каже, її обов'язок - забезпечити синові захист.

Цього року дефіцит вакцин відчули охочі робити щеплення лише в приватних клініках. Адже МОЗ передусім забезпечував безплатними препаратами державні та комунальні клініки. За словами лікарів, уперше за останні роки біля кабінетів щеплень вишиковувалися черги.

"Люди достатньо активно відкликалися і деякий час у нас навіть відзначалися черги. Це педагоги , працівники охорони здоровя", - говорить Людмила Смірнова заступник директора Центру первинної допомоги Дніпровського району м. Києва.

Щоб запобыгти дефіциту, МОЗ від початку літа збирається забезпечити доступ до вакцин приватних медзакладів та лікарів-ФОП. Для цього лише треба укласти угоду з Національною службою здоров'я України.

"3 27 зараз проходить процедура перерозвоподлу и тепер цими вакцинами можуть бути забозпечені і приватні заклади", - говорить Любов Крикливець, головний спеціаліст відділу управління охорони здоров'я в Києві.

"Для проведення щеплень звертайтесь до симейних ликарів терапевтив , вони будуть визначати ваш імунний статус і визначати вашу потребу на щеплення".

Ті вакцини, які входять до національного Календаря щеплень і закуплені урядом через міжнародні організації та гроші платників податків будуть безплатними. Якщо в обраній клініці немає потрібної вакцини, необхідно звертатися до міського управління охорони здоров'я, яке зобов'язане забезпечити щеплення. Для цього МОЗ дозволив передавати вакцини з тих закладів, де є надлишок.