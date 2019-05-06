Конфуз дня: наглый кот разбудил хозяина (видео) [ Редактировать ]
Многие замечали, что кошки начинают упражнения в вокальном мастерстве именно тогда, когда хозяева спят и видят самый сладкий сон. Каждое утро коты успешно будят своих хозяев.
Коты готовы на все: делать массаж своими мягкими лапками, дышать в ухо хозяину, трогать лапкой кончик его носа, хватать за пятки - лишь бы разбудить. Получается очень мило и смешно.
Ранее сообщалось, что девушка дважды за месяц выиграла 4 миллиона.
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