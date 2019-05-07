Национальное антикорупционное бюро Украины завело дело на спикера Верховной рады Андрея Парубия за возможную растрату средств. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе НАБУ.

10 апреля 2019 уполномоченное лицо НАБУ по решению судьи Соломенского районного суда Киева внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения в отношении Парубия по поводу нецелевого расходования средств и возможного злоупотребления служебным положением.

Детективам НАБУ необходимо будет проверить возможное злоупотребление служебным положением (ч.1 ст. 364 Уголовного кодекса) и возможное нецелевое использование бюджетных средств (ч.1 ст. 210 УК Украины).

Ранее сообщалось, что депутаты Рады собирают подписи за отставку Андрея Парубия. Кроме того, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский написал письмо спикеру Верховной Рады.