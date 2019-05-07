Против Парубия завели уголовное дело: в чем обвиняется спикер Рады [ Редактировать ]
Национальное антикорупционное бюро Украины завело дело на спикера Верховной рады Андрея Парубия за возможную растрату средств. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе НАБУ.
10 апреля 2019 уполномоченное лицо НАБУ по решению судьи Соломенского районного суда Киева внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения в отношении Парубия по поводу нецелевого расходования средств и возможного злоупотребления служебным положением.
Детективам НАБУ необходимо будет проверить возможное злоупотребление служебным положением (ч.1 ст. 364 Уголовного кодекса) и возможное нецелевое использование бюджетных средств (ч.1 ст. 210 УК Украины).
Ранее сообщалось, что депутаты Рады собирают подписи за отставку Андрея Парубия. Кроме того, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский написал письмо спикеру Верховной Рады.
по теме
Депутаты собирают подписи за отставку Парубия
В Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Андрея Парубия
Роспуск Верховной Рады: Зеленский выступил с заявлением
Руководители фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" не пришли на встречу с новоизбранным президентом
В штабе Зеленского разработали новый законопроект
Перед внесением в Верховную Раду документ представят общественности
Патриарх Филарет прокомментировал принятие языкового закона
Патриарх ПЦУ Филарет приветствовал принятие языкового закона в Украине
Языковой закон в Украине: Климкин выступил с заявлением
В МИД Украины прокомментировали принятие языкового закона