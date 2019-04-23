Народный депутат от партии "Відродження" Валерий Писаренко начал собирать подписи за отставку председателя парламента Андрея Парубия. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.

"Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности Главы Верховной Рады.

Считаю, что пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказаности", - написал народный депутат.

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В то же время он отметил, что "эти действия не означают его работу с командой Владимира Зеленского. Просто пришло время".

Отметим, что для отзыва спикера Рады необходимо собрать не менее 150 подписей нардепов для рассмотрения на пленарном заседании. Решение потребует минимум 226 голосов депутатов.

Кроме того, во время заседания в Раде депутаты озвучили требования к Владимиру Зеленскому. Также в ЦИК обработали 100% протоколов.