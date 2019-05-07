В Днепре Mercedes сбил женщину (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 7 мая, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого возле ДК "Шинник" случилась авария. Автомобиль Mercedes Sprinter сбил женщину. Инцидент произошел около 10:20, сообщает "Информатор".
По словам водителя Mercedes Sprinter, он ехал в левой полосе в сторону центра. Справа от него двигался Jeep. В какой-то момент неожиданно для водителя микроавтобуса, из-за кроссовера выбежала женщина.
Мужчина пытался уйти от столкновения, но это не удалось. В следствие инцидента авто выехало на трамвайные пути.
В результате аварии женщина получила травмы. Ее доставили в городскую больницу №16. На месте работают сотрудники патрульной полиции. Ожидается приезд следователя.
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