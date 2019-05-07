Мэр Киева Виталий Кличко встретился со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом мэр сообщил на странице в Facebook.

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"Говорили о ситуации в Украине после президентских и накануне парламентских выборов. О том, какие серьезные вызовы стоят перед Украиной и о поддержке нашими партнерами евроатлантического курса Украинского государства", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Раде зарегистрировали третий проект об инаугурации Зеленского, а также что Зеленский назвал приоритеты в политике.