Кличко провел встречу с Волкером [ Редактировать ]
Мэр Киева Виталий Кличко встретился со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом мэр сообщил на странице в Facebook.
"Говорили о ситуации в Украине после президентских и накануне парламентских выборов. О том, какие серьезные вызовы стоят перед Украиной и о поддержке нашими партнерами евроатлантического курса Украинского государства", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Раде зарегистрировали третий проект об инаугурации Зеленского, а также что Зеленский назвал приоритеты в политике.
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