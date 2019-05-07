Уфолог Скотт Уоринг заметил на поверхности Марса инопланетную базу с пирамидой и тоннелем, соединяющую несколько зданий. Все это ему удалось рассмотреть на фотографиях космического агентства NASA, передает svidok.online.

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Исследователь внеземных цивилизаций проанализировал одну из фотографий поверхности Марса, на которой изображены странные конструкции. После тщательного изучения он пришел к выводу, что человечеству удалось сфотографировать древнее сооружение с пирамидой и тоннелем. Именно по ним, исходя из слов Уоринга, передвигались инопланетяне. Это помогало им прятаться от пагубного воздействия окружающей среды.

Скотт Уоринг не исключает и возможное влияние пришельцев с Марса обитателей Земли. Исходя из его теории, именно им обязаны своими достижениями все крупные ученые и первооткрыватели человечества.

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