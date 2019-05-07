На снимках Марса увидели скрытую инопланетную базу [ Редактировать ]
Уфолог Скотт Уоринг заметил на поверхности Марса инопланетную базу с пирамидой и тоннелем, соединяющую несколько зданий. Все это ему удалось рассмотреть на фотографиях космического агентства NASA, передает svidok.online.
Исследователь внеземных цивилизаций проанализировал одну из фотографий поверхности Марса, на которой изображены странные конструкции. После тщательного изучения он пришел к выводу, что человечеству удалось сфотографировать древнее сооружение с пирамидой и тоннелем. Именно по ним, исходя из слов Уоринга, передвигались инопланетяне. Это помогало им прятаться от пагубного воздействия окружающей среды.
Скотт Уоринг не исключает и возможное влияние пришельцев с Марса обитателей Земли. Исходя из его теории, именно им обязаны своими достижениями все крупные ученые и первооткрыватели человечества.
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