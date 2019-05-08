Нумеролог напророчила сыну Меган Маркл тяжелую судьбу [ Редактировать ]
Популярный в Великобритании нумеролог Джейн Олтон проанализировав дату и время рождения сына Меган Маркл и принца Гарри, напророчила ему нелегкую судьбу. Олтон заявила, что в будущем он может быть вовлечен в некий скандал в духе "секс, наркотики и рок-н-ролл".
В эфире телеканала ITV она отметила, что сын герцога и герцогини Сассекских станет "удивительно творческим" человеком, но в то же время будет сомневаться в своих собственных силах и способностях. Он также хорошо будет работать в сотрудничестве с другими людьми и видеть вещи в другом свете. Она также предупредила, что ему не помешает побольше концентрации, так как он рожден весьма эмоциональным.
Сам принц Гарри, мятежный член королевской семьи, в отличие от своего благовоспитанного старшего брата Уильяма неоднократно попадал в различные скандалы - до того, как остепенился и завел семью. Так, однажды в прессу попали его снимки в голом виде: он играл в бильярд на раздевание. Так что сын может унаследовать склонности отца.
Ранее появились подробности рождения сына принца Гарри и Меган Маркл.
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