В ООН предупредили о страшной экологической катастрофе: в ближайшее десятилетия с лица Земли могут исчезнуть до одного миллиона известных видов животных и растений. Об это говорится в докладе организации, составленного по результатам трехлетнего исследования более чем 450 ученых, пишет The Guardian.

Скорость вымирания видов, по сравнению с предыдущими 10 миллионами лет, за последнее столетие возросла в десятки или даже сотни раз. Биомасса диких млекопитающих сократилась на 82%, а площади природных экосистем, от коралловых рифов до тропических лесов, уменьшились в два раза. Кроме того, под угрозой исчезновения оказались 10% насекомых, опыляющих растения. Например, без пчел, обеспечивающих урожайность примерно трети всех посевов, мировая экономика потеряет 577 миллиардов долларов в год.

Читайте также Чернобыльская катастрофа: что известно о трагедии украинского народа

"Здоровье экосистем, от которых зависят не только другие виды, но и мы сами, сегодня ухудшается быстрее, чем когда-либо. Мы разрушаем сами основы экономики и отбираем у себя средства к существованию. Мы потеряли слишком много времени и должны начать действовать прямо сейчас", - заявил сказал Роберт Уотсон, председатель группы, составившей отчет.

Ученые разработали для правительств план "трансформационных изменений" во всех сферах государственного управления. Речь идет о пересмотре правил торговли, инвестициях в зеленые насаждения, а также снижении потребления мяса.

Ранее сообщалось, что украинцы рискуют остаться без питьевой воды.