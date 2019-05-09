Президент Украины присвоил главе СБУ звание Героя Украины [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым присвоил главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку звание Героя Украины. Об этом сообщили в Администрации президента.
Как говорится в указе №208/2019, присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Грицаку Василию Юриевичу - главе Службы безопасности Украины.
Порошенко также посмертно присвоил звание Героя Украины общественному деятелю, волонтеру, участнику Революции Достоинства Дмитрию Гончаренко и полковнику Андрею Соколенко.
Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск генерала МВД.
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