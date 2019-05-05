В райцентре Барышевка Киевской области в ночь на 5 мая застрелили заместителя начальника Барышевского отделения полиции Антона Павленко. В полиции предполагают, что произошедшее связано с его профессиональной деятельностью.

Известно, что майору было 32 года, а в кафе, возле которого произошло убийство, он как раз праздновал свой день рождения.

"Кроме того, два дня назад у него родился ребенок. Поэтому там было два повода: его день рождения и рождение ребенка. Когда он, будучи в кафе, вышел на террасу, ему выстрелили в шею, и ранение оказалось смертельным", - рассказал "Фактам" пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

Кроме того, Николай Жукович сообщил, что несколько месяцев назад на полицейского уже было покушение. Тогда в него также стреляли. Майор получил ранение, но остался жив. По факту произошедшего открывали уголовное производство, но никто не был задержан.

Подробности о делах, которыми в последнее время занимался Антон Павленко, в полиции пока не раскрывают. Поступали ли ему угрозы, на данный момент не известно.

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