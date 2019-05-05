Убийство заместителя начальника полиции: всплыли интересные подробности [ Редактировать ]
В райцентре Барышевка Киевской области в ночь на 5 мая застрелили заместителя начальника Барышевского отделения полиции Антона Павленко. В полиции предполагают, что произошедшее связано с его профессиональной деятельностью.
Известно, что майору было 32 года, а в кафе, возле которого произошло убийство, он как раз праздновал свой день рождения.
"Кроме того, два дня назад у него родился ребенок. Поэтому там было два повода: его день рождения и рождение ребенка. Когда он, будучи в кафе, вышел на террасу, ему выстрелили в шею, и ранение оказалось смертельным", - рассказал "Фактам" пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.
Кроме того, Николай Жукович сообщил, что несколько месяцев назад на полицейского уже было покушение. Тогда в него также стреляли. Майор получил ранение, но остался жив. По факту произошедшего открывали уголовное производство, но никто не был задержан.
Подробности о делах, которыми в последнее время занимался Антон Павленко, в полиции пока не раскрывают. Поступали ли ему угрозы, на данный момент не известно.
Ранее в Киеве мужчина ударил ножом в грудь полицейского.
по теме
Убийство заместителя начальника полиции: появились новые детали
В ночь на 5 мая заместитель начальника полиции был жестоко убит
Под Киевом убили заместителя начальника полиции
Полиция квалифицировала инцидент как умышленное убийство полицейского
Под Львовом подростки насмерть забили ровесника
Кроме того, молодые люди опубликовали снимок погибшего в социальных сетях
Предсказала свою смерть: в Тернополе жестоко убили тату-мастера
Тату-мастер Татьяна Подвашецкая, убийство которой произошло 16 апреля в Тернополе, загадочным образом предвидела беду за неделю до своей смерти
Полиция арестовала попугая-бандита
Попугая арестовали во время полицейского рейда на наркодилеров