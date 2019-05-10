Японию всколыхнуло мощное землетрясение, есть угроза цунами [ Редактировать ]
В пятницу, 10 мая, в юго-восточной части острова Кюсю, что в Японии, произошло землетрясение магнитудой 6,3, передает телеканал NHK в пятницу, 10 мая.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 20 км в районе префектуры Миядзаки. После землетрясения было объявлено предупреждение о цунами, однако через некоторое время его сняли, поскольку угроза миновала.
Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступала.
На острове Кюсю располагаются атомные электростанции, однако ни одна из них в результате землетрясения не пострадала. Утечек радиоактивных веществ не зафиксировано.
Ранее также в Канаде произошло сильное землетрясение. Кроме того, на Марсе впервые зафиксировали землетрясение.
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