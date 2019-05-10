В пятницу, 10 мая, в юго-восточной части острова Кюсю, что в Японии, произошло землетрясение магнитудой 6,3, передает телеканал NHK в пятницу, 10 мая.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 20 км в районе префектуры Миядзаки. После землетрясения было объявлено предупреждение о цунами, однако через некоторое время его сняли, поскольку угроза миновала.

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Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступала.

На острове Кюсю располагаются атомные электростанции, однако ни одна из них в результате землетрясения не пострадала. Утечек радиоактивных веществ не зафиксировано.

Ранее также в Канаде произошло сильное землетрясение. Кроме того, на Марсе впервые зафиксировали землетрясение.