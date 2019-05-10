После нанесения татуировки на теле существует риск развития инфекции. Об этом заявили американские ученые, приет newsyou.info.

В большинстве случаев появляются аллергии на вводимые чернила, которые в дальнейшем проявляются появлением сыпи, волдырей, повышением температуры, выделением гноя из мест инъекций.

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Такие последствия связаны с не соблюдением санитарных норм, когда "специалисты" работают грязными иглами или испорченными чернилами. В этом случае необходимо без промедления обратиться к врачу. Так же в виде осложнений часто описываются всевозможные гнойные язвы и ожоги в местах татуировок.

Специалисты так же обнаружили, что среди людей сделавших татуировку, чаще встречается меланома кожи. В 2018 году выявлено 30 таких совпадений, однако доказательств связи между татуировками и раком кожи пока нет.

Желающие сделать татуировку на своем теле должны помнить о повышенной чувствительности наколки к солнечным лучам. Во избежание ожога, следует место татуировки закрывать от солнца.

Ранее мы писали о том, где нельзя делать татуировки.