В Киеве на мосту упал кран [ Редактировать ]
В пятницу, 10 мая, в Киеве на строящемся Подольско-Воскресенском мосту рухнул подъемный кран. Об этом сообщила жительница столицы Ольга Онищенко на своей странице в Facebook.
"На Подольско-Воскресенском мосту вроде как упал кран. Не похоже, что разбирают", - написала она.
Онищенко также опубликовала фотографии, на которых видно, что кран лежит поперек моста.
Официальных комментариев со стороны столичных властей и ГСЧС в связи с этим инцидентом пока нет.
Ранее сообщалось, что в Харькове рухнула стена жилого дома, а также что в России вспыхнул крупный ракетный завод.
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