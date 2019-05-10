Сім обстрілів за день

Сім обстрілів за день. Бойовики на Донбасі дедалі частіше б'ють із важкої артилерії. Українським військовим доводиться "заспокоювати" ворога вогнем у відповідь. На позиціях наших армійців побував Ігор Левенок.

"Автоматами, кулеметами, вот сей час вот слышали РПГ, ну это такое, это мелкое, а вот в темное время суток они начинают артой, то есть минометами".

Передова в районі Авдіївки. Селище Верхньоторецьке. Лінія фронту ділить цей населений пункт. Ворог близько і його зброя не мовчить. Наші солдати вже іронічно посміхаються щойно йдеться про якесь там чергове перемир'я.

"Каждый день слышно передвижение танков и БМП ихних, то есть слышно даже как вот сюда, даже за посадку подъезжают грузовики и слышно крики людей, видно пехота выгружается, то есть к чему-то они готовятся", - говорить "Сява", військовослужбовець збройних сил України.

Разом із тим обстріли не припиняються. Прицільні і провокації. Ані доби не минає, без заборонених калібрів. Іще торік у цьому будинку мешкала родина з маленькими дітьми. Зараз від оселі залишилися самі руїни. Окупанти знищили хату вогнем зі сто двадцяти міліметрових мінометів.

"В ванной и на кухне там кафель на полу был красивый и плазма висела, а они даже не успели ее с собой забрать. Прямое попадание стодвадцатой мини и все, и дома нет. Но гражданские успели хоть выехать. Детей забрали и уехали. - В чому були? - Да, потому что все осталось", - говорить "Орел", військовослужбовець збройних сил України.

Кулі свистіли над головами навіть на Великдень. А на поминальні дні найманці взагалі влаштували провокацію для пропагандистських телеканалів. Обстріляли свої ж позиції.

"Четыре одиночних, потом три одиночных, ну, наверное снимали картинку, что укропы их обстреливают в праздник. А нам же строго насторого запретили вообще в ту сторону, в любую сторону стрелять, а туда особенно, ну а они там как раз сделали картинку нормальную".

Хлопці жартують, воювати заборонено, зате копати шанці дозволено. Отже, солдати це і роблять. Майже під носом у бойовиків.

"Вот тут пригинайтесь, бо може снайпер работать. Вот тут мы так потихоньку и пробиваемся вперед. Тут по сто, по сто п'ятдесят камни вот такие вот - порода. Это ж начинаем к ним вперед рваться туда, ну копаем, а их это бесит и они по нам рубят со всего чего попало, с пулеметов, с автоматов".

І підтвердження цих слів довго чекати не довелося. Вочевидь, ворог нас помітив.

Ну, от щойно ми побачили, як тільки-но бойовики помітили рух на позиції, вони одразу ж відкривають вогонь.

З позиції ми йдемо. А наші бійці, у відповідь на обстріл, піднімають вище революційний прапор (червоно-чорний).