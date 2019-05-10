На северо-востоке Нигерии были освобождены почти 900 детей, которых завербовала местная группировка для участия в боевых действиях против боевиков радикальной исламистской группировки Боко Харам. Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

Как сообщается, 894 ребенка, в том числе 106 девочек, были освобождены из рядов Гражданской совместной целевой группой (CJTF) в Майдугури.

По данным организации, группировка была сформирована в 2013 году для борьбы с боевиками Боко Харам.

"Дети северо-востока Нигерии нанесли основной удар по этому конфликту. Они использовались вооруженными группами в боевых и некомбатантских ролях, а также были свидетелями смерти, убийств и насилия. Это участие в конфликте имело серьезные последствия для их физического и эмоционального благополучия", - отметили в ЮНИСЕФ.

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В заявлении организации отмечается, что в результате такого шага общее количество освобожденных детей превысило 1700. В октябре 2018 года группировка освободила 833 детей.

"Это шаг в правильном направлении - на защиту прав детей, и его следует признать и поощрять", - заявил глава ЮНИСЕФ в Нигерии Мохаммед Фолл.

По данным ЮНИСЕФ, в Нигерии неправительственные вооруженные группировки, вовлеченные в десятилетний конфликт с Боко Харам, завербовали более 3 500 детей в период с 2013 по 2017 год.

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