Олег Ляшко закликав переглянути витрати на медицину [ Редактировать ]
Державна підтримка малозабезпечених і зростання зарплат допоможуть навести лад у країні та подолати бідність, - так вважає народний депутат Олег Ляшко. Про це він заявив у Рівненському обласному госпіталі для ветеранів війни.
Насамперед треба знизити тарифи на комуналку, - каже політик. А також наполягає на перегляді бюджету.
"Ми пропонуємо переглянути бюджет невідкладно, вичистити звідти всі корупційні схеми і зекономлені мільярди спрямувати на підвищення зарплат медичних працівників, лікарів, медсестер, усіх тих, хто рятує життя, хто лікує українців. Відновлення справедливості і справжнє свято для кожної української медсестрички буде тоді, коли вони отримуватимуть достойну зарплату за свою дуже важливу роботу", - закликав Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії".
по теме
Кандидатура нового міністра юстиції обурила жителів Чехії
Жителі Чехії обурилися призначенням нового міністра юстиції, який може "зам'яти" антикорупційну справу проти прем'єр-міністра країни
Чехію сколихнули антикорупційні протести
Жителі Чехії обурилися призначенням нового міністра юстиції, який може "зам'яти" антикорупційну справу проти прем'єр-міністра країни
Казахстан сколихнули антиурядові протести
Мітингувальники закликали бойкотувати дострокові вибори 9 червня. Кажуть, що замість справжньої конкуренції відбудеться формальне передання влади соратникам екс-очільника країни Нурсултана Назарбаєва
Жителі Чехії вимагають розслідувати шахрайства з субсидіями
Прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша звинувачують у шахрайстві під час розподілу субсидій ЄС - йдеться про понад півтора мільйона євро, які він міг привласнити через свої фірми
Остання надія: чому немовлят з патологіями рятують в антисанітарних умовах?
Битва за дитячі життя. Чому працівники провідних медичних центрів працюють у нелюдських умовах, а держава лишається байдужою до їхніх проблеми?