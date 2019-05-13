Державна підтримка малозабезпечених і зростання зарплат допоможуть навести лад у країні та подолати бідність, - так вважає народний депутат Олег Ляшко. Про це він заявив у Рівненському обласному госпіталі для ветеранів війни.

Насамперед треба знизити тарифи на комуналку, - каже політик. А також наполягає на перегляді бюджету.

"Ми пропонуємо переглянути бюджет невідкладно, вичистити звідти всі корупційні схеми і зекономлені мільярди спрямувати на підвищення зарплат медичних працівників, лікарів, медсестер, усіх тих, хто рятує життя, хто лікує українців. Відновлення справедливості і справжнє свято для кожної української медсестрички буде тоді, коли вони отримуватимуть достойну зарплату за свою дуже важливу роботу", - закликав Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії".