13 мая в Брюсселе проходит встреча, посвященная десятилетию программы "Восточное партнерство". На встрече планируют подвести итоги достижений и выполнения задач, определенных во время саммита "Восточного партнерства" в ноябре 2017 года. Список достижений стран-партнеров, в том числе и Украины обнародован в релизе на сайте "Восточного партнерства".

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"Соглашение об ассоциации является основным инструментом сближения Украины и ЕС, поскольку способствует усилению политических связей, укреплению экономических отношений и уважительному отношению к общим ценностям" - сказано в релизе.

Свободная торговля

Соглашение об ассоциации, включая созданную в его рамках зону свободной торговли (ЗСТ), вступило в силу 1 сентября 2017 года. При этом частичное применение соглашения на временной основе началось еще 1 ноября 2014 года, а ЗСТ - 1 января 2016 года.

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"Углубленная и всеобъемлющая ЗСТ является важнейшей вехой в развитии двухсторонних отношений и открывает новые экономические возможности как для ЕС, так и для Украины. ... Украинские предприятия получают стабильный и гарантированный льготный доступна крупнейший мировой рынок с более чем 500 млн потребителей. В то же время предприятия из ЕС могут воспользоваться преимуществами упрощенного доступа на украинский рынок и наладить новые деловые отношения с местными поставщиками и партнерами", - говорится в документе.

В результате, в 2018 году экспорт из Украины в ЕС вырос на 8%, импорт из ЕС - на 10% по сравнению с 2017 годом. Таким образом, 2018 год стал еще одним годом рекордно высокого экспорта из Украины в ЕС. Евросоюз остается крупнейшим торговым партнером Украины - на его долю приходится 42% торговли страны.

Кроме того, благодаря развитию транспортной системы между Украиной и ЕС растет товарообмен и пассажиропоток, что способствует развитию торговли и экономическому росту.

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Безвизовый режим

Безвизовый режим для граждан Украины, обладающих биометрическими паспортами, вступил в силу 11 июня 2017 года.

"После упрощения визового режима украинцы совершили свыше 2 млн безвизовых поездок в ЕС с использованием биометрических паспортов", - подсчитано в релизе.

Кредиты

В сентябре 2018 года Европейская комиссия подписала Меморандум о взаимопонимании с Украиной относительно макрофинансовой помощи(МФП). Меморандум предусматривает выделение 1 млрд евро в виде среднесрочных и долгосрочных кредитов. После того, как Украина выполнила согласованные с ЕС обязательства, необходимые для поступления первого транша по указанной программе, в декабре-2018 стране было выделено 500 млн евро.

Реформы госуправления

Национальная программа поддержки децентрализации (90 млн евро) предполагает консультативную помощь и содействие, чтобы улучшить прозрачность и подотчетность местных и региональных властей, а также усилить администрации на местах. Во всех областях Украины открыто 27 новых администраций.

Кроме того, реформа государственной службы (104 млн евро) нацелена на формирование нового поколения государственных служащих. Программа предусматривает реорганизацию руководящих структур в соответствии со стандартами ЕС, разработку лучших практик в сфере политики и продвижение реформ в ключевых областях.

Антикоррупционный пакет (15 млн евро) поддерживает недавно созданные органы по борьбе с коррупцией, усиливает парламентский контроль, а также укрепляет потенциал гражданского общества и независимых СМИ в их борьбе с коррупцией.

Ранее сообщалось, что Евросоюз созывает экстренный саммит. Также стало известно, что Совет Евросоюза обсудит ситуацию в Украине.