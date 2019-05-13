Поблизу узбережжя ОАЄ напали на комерційні судна [ Редактировать ]
Невідомі напали на чотири комерційні судна поблизу узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів.
В МЗС королівства атаку назвали "актом вандалізму", утім не уточнили, що саме сталося. Деякі арабські ЗМІ написали про серію вибухів, але уряд цю інформацію спростовує. Відомо лише, що екіпажі суден не постраждали. Витоку пального або шкідливих речовин теж не зафіксовано.
Влада Об'єднаних Арабських Еміратів у співпраці з міжнародними органами почала розслідувати інцидент.
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