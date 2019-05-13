Война на Донбассе: в штабе доложили о ситуации [ Редактировать ]
В понедельник, 13 мая, подразделения сепаратистов четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 13 мая.
Так, противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано три обстрела: из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Богдановка; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у Марьинки; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из стрелкового оружия обстрелял позиции вблизи населенного пункта Луганское.
"На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе.
Ранее мы писали о том, что ВСУ отвоевали часть земли на Донбассе и экстренно вывели войска в Черное море.
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