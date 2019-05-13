Выдача российских паспортов на Донбассе: в ЕС не хотят "давить" на Россию [ Редактировать ]
Европейский Союз не планирует вводить новые санкции против России из-за решения раздавать российские паспорта жителям Донбасса. Об этом рассказали журналистам министры иностранных дел государств-членов ЕС, собравшиеся в Брюсселе отметить 10-ю годовщину Восточного партнерства, сообщает "Европейская правда".
В частности, об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек - по его словам, ЕС знает о решении РФ, но не планирует усиливать давление на Москву из-за него.
"Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама Российская Федерация", - заявил он.
Ранее сообщалось, что жители Донбасса, которые незаконно получили российские паспорта, могут лишиться выплат. В свою очередь, в Кабмине заявили, что готовят санкции против России.
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