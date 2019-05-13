Европейский Союз не планирует вводить новые санкции против России из-за решения раздавать российские паспорта жителям Донбасса. Об этом рассказали журналистам министры иностранных дел государств-членов ЕС, собравшиеся в Брюсселе отметить 10-ю годовщину Восточного партнерства, сообщает "Европейская правда".

В частности, об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек - по его словам, ЕС знает о решении РФ, но не планирует усиливать давление на Москву из-за него.

"Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама Российская Федерация", - заявил он.

Ранее сообщалось, что жители Донбасса, которые незаконно получили российские паспорта, могут лишиться выплат. В свою очередь, в Кабмине заявили, что готовят санкции против России.