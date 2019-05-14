Во вторник, 14 мая, глава Верховной рады Андрей Парубий дал поручение Комитету по вопросам Регламента безотлагательно рассмотреть постановления об отмене голосования за закон о языке. Об этом он сказал в начале утреннего пленарного заседания.

Парубий также подчеркнул, что несмотря попытки заблокировать принятие закона, этот сценарий не прошел.

Спикер парламента поручил комитету рассмотреть на своем заседании четыре зарегистрированных постановления об отмене голосования за закон о языке и подготовить их к внесению на рассмотрение парламента.

Читайте также Языковой закон: что думают украинцы

"Убежден, что закон о языках будет подписан", - сказал Парубий.

Глава ВР напомнил, что сегодняшним повесткой дня предусмотрено рассмотрение двух евроинтеграционных законов в топливно-энергетическом комплексе, закон о ГБР, на котором настаивает комитет и фракции, и блок законов местного самоуправления. "Имеем шанс и возможность принять эти законы, которые позволят развивать местные громады", - сказал Парубий.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект вцелом "Об обеспечении украинского языка, как государственного". И теперь за нарушение этого закона граждан Украины будут штрафовать.