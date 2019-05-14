Український політв'язень Олександр Шумков під час перебування у російській тюрмі схуд на 20 кілограмів. Про це у Твітері повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

За її словами, бранця понад місяць тримали у штрафному ізоляторі. Нагадаю, торік на початку грудня у Брянській області 29-річного громадянина України Олександра Шумкова засудили до 4 років позбавлення волі за участь в організації "Правий сектор".