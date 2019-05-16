Наташа Королева без макияжа рассорила поклонников (фото) [ Редактировать ]
Популярна певица Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко продолжают наслаждаться отдыхом в солнечном Майами и часто радуют поклонников новыми фото. В этот раз Тарзан опубликовал фото с супругой без макияжа.
Королева предстала на снимке в роскошном зеленом платье и без косметики на лице. Фото явно не обрабатывалась в редакторах и специальных фильтрах. Впрочем, Сергей и Наташа часто подчеркивают, что у них семья без комплексов: Тарзан публикует смелые фото без одежды, а Королева не стесняется показать, как выглядит без макияжа и укладки.
Комментарии под публикацией были разнообразными: "Наташа, реально располнела", "Без гримма все равно не красиво", "Те, которые оскорбляют Наташу, пусть почаще смотрят на себя в зеркало", "Колхозница".
Раньше сообщалось о том, что Наташа Королева показала стройные ноги в платье. А также, Королева испугала поклонников результатом пластики.
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