Идеальный овощной салат: что обязательно нужно положить [ Редактировать ]
Согласно данным, которые были получены американскими учеными из Университета Пердью, при употреблении овощей вместе с яйцами значительно повышается усвоение организмом полезных веществ, сообщает MedikForum.
В частности, количество антиоксидантных веществ каротиноидов, содержащихся в помидорах, салате и моркови при их употреблении вместе с яйцом может быть увеличено до девяти раз, заключили специалисты.
Ученые проводили эксперименты, в ходе которых мужчины ели овощной салат, но с вариациями: салат не содержал яиц и содержал разное количество яиц. Оказалось, что при добавлении в салат яиц в организме увеличивалось поглощение бета-каротина, альфа-каротина, ликопина, лютеина и зеаксантин. При этом источником лютеина и зеаксантин был яичный желток, а все остальные вещества содержались в овощах.
Специалисты рекомендуют воспользоваться этим лайфхаком и обязательно добавлять в овощные салаты куриные яйца. Они напомнили, что содержащийся в моркови бета-каротин преобразуется в организме в витамин А, который помогает поддерживать хорошее зрение и сильную иммунную систему. В свою очередь содержащийся в помидорах ликопин способствует снижению риска рака легких, рака простаты, рака желудка.
Раньше сообщалось о том, кому нельзя есть рукколу. А также кому нельзя есть лук и его полезные свойства.
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