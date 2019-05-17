В четверг, 16 мая, в Киеве неподалеку от торгового центра Ocean Plaza произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes. Девушка-водитель совершила наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте, передает "Информатор".

По словам потерпевшего, он торопился на Автовокзал. Чтобы сократить дистанцию, мужчина с чемоданом в руках решил перебежать дорогу в неположенном месте. Mercedes поворачивал в сторону бульвара Дружбы народов. Наезд произошел на "слепом" повороте.

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К счастью, пешеход отделался легкими ушибами. Мужчина взял вину на себя, сняв подозрения с девушки-водителя. На месте происшествия работал наряд патрульной полиции и скорая помощь. Детали инцидента устанавливаются.

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