В Киеве девушка на Mercedes переехала пешехода [ Редактировать ]
В четверг, 16 мая, в Киеве неподалеку от торгового центра Ocean Plaza произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes. Девушка-водитель совершила наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте, передает "Информатор".
По словам потерпевшего, он торопился на Автовокзал. Чтобы сократить дистанцию, мужчина с чемоданом в руках решил перебежать дорогу в неположенном месте. Mercedes поворачивал в сторону бульвара Дружбы народов. Наезд произошел на "слепом" повороте.
К счастью, пешеход отделался легкими ушибами. Мужчина взял вину на себя, сняв подозрения с девушки-водителя. На месте происшествия работал наряд патрульной полиции и скорая помощь. Детали инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось, что под Тернополем произошло страшное ДТП, а в Днепре троллейбус переехал пенсионерку.
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