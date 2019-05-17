Под Запорожьем столкнулись Toyota и грузовик DAF, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В Запорожской области в результате столкновения легковушки Toyota Camry и грузовика DAF погибли два человека. Отмечается, что авария произошла в пятницу, 17 мая, около 07:30 возле села Каменское Васильевского района на автодороге Харьков-Симферополь, передает golos.ua.
"Установлено, что водитель автомобиля Toyota Camry выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем DAF с полуприцепом-цистерной Stokota", - говорится в сообщении.
В результате аварии водитель Toyota, женщина 1987 года рождения, и ее пассажир, личность которого устанавливается, погибли на месте происшествия.
Фото: Нацполиция
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