В Запорожской области в результате столкновения легковушки Toyota Camry и грузовика DAF погибли два человека. Отмечается, что авария произошла в пятницу, 17 мая, около 07:30 возле села Каменское Васильевского района на автодороге Харьков-Симферополь, передает golos.ua.

"Установлено, что водитель автомобиля Toyota Camry выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем DAF с полуприцепом-цистерной Stokota", - говорится в сообщении.

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В результате аварии водитель Toyota, женщина 1987 года рождения, и ее пассажир, личность которого устанавливается, погибли на месте происшествия.

Фото: Нацполиция

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (часть 3 статья 286 УК Украины).

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