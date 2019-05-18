Пресс-секретарь Владимира Зеленского Ирина Победоносцева отметила, что опубликованный в СМИ "указ" - это фейк, не имеющий отношения к реальности, сообщает "Громадське".

Идентичен "документ" еще 18 апреля опубликовал заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в Facebook с комментарием: "Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады должен выглядеть примерно так".

Ранее украинские СМИ опубликовали проект указа избранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и объявлении досрочных парламентских выборов.

Копию проекта, полученную от неназванных "источников в окружении" избранного президента, опубликовало интернет-издание strana.ua.

Издание отмечает, что Зеленский планирует подписать указ о роспуске парламента после инаугурации 20 мая.

При этом подчеркивается, что речь идет лишь о предварительном варианте, окончательный текст еще не утвержден, как и решение о роспуске Рады.

"Еще идут дискуссии, но проект уже есть. Возможно, он еще будет дорабатываться", - сказал один из собеседников издания.

В проекте указа констатируется, что президент Украины имеет право распустить Раду на том основании, что с 19 февраля 2016 года, после выхода из парламентской коалиции партий Батькивщина и Самопомощь, в двух оставшихся фракциях (Блоке Петра Порошенко и Народном фронте) числится менее 226 депутатов, то есть меньше половины конституционного состава парламента.

"Если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины отсутствует коалиция депутатских фракций, которая бы отвечала требованиям статьи 83 Конституции Украины, то президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины", - говорится в проекте указа.

В документе предлагается назначить внеочередные парламентские выборы на 14 июля.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский обратился к крымским татарам. А также, как должна происходить торжественная церемония инаугурации.