В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
Фото: "Унн"
В Украине объявили штормовое предупреждение - на части территорий ожидают грозы. Уровень опасности - желтый, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
"19 мая в западных, Винницкой и Одесской областях грозы (И уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.
Раньше сообщалось о том, какую погоду обещают синоптики на выходные. А также, какой будет погода этим летом.
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