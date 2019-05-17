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Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски может сменить клубную прописку ближайшим летом. Об этом сообщает Kicker.

Согласно информации издания, польский бомбардир находится в шорт-листе "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ. Клубы уже вступили в переговоры с немецким грандом.

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"Бавария", контракт Левандовски с которой рассчитан до 30 июня 2021, намерена пролонгировать соглашение с форвардом еще на один год, однако сам футболист не прочь попробовать себя в другой лиге и готов рассмотреть все предложения.

В этом сезоне Роберт сыграл за "мюнхенцев" 45 матчей во всех турнирах. На счету поляка 38 мячей и 13 голевых передач.

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