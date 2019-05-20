Делегация США прибыла на инаугурацию Зеленского [ Редактировать ]
В понедельник, 20 мая в Киев прибыла делегация США во главе с министром энергетики Риком Перри, который должен принять участие в инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает в Twitter посольство США в Украине.
"Рады приветствовать в Украине делегацию США во главе с Министром энергетики Перри, прибывшую на сегодняшнюю инаугурацию новоизбранного Президента Владимира Зеленского. США глубоко преданны успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины", - сообщили в посольстве.
Раді вітати в Україні делегацію США на чолі з Міністром енергетики Перрі, що прибула на сьогоднішню інавгурацію новообраного Президента Володимира Зеленського. США глибоко віддані успіху стабільної, процвітаючої, демократичної та вільної України.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 20 мая 2019 г.
Ранее сообщалось, что Порошенко пожелал успешного президентства Зеленскому.
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