В понедельник, 20 мая в Киев прибыла делегация США во главе с министром энергетики Риком Перри, который должен принять участие в инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает в Twitter посольство США в Украине.

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"Рады приветствовать в Украине делегацию США во главе с Министром энергетики Перри, прибывшую на сегодняшнюю инаугурацию новоизбранного Президента Владимира Зеленского. США глубоко преданны успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины", - сообщили в посольстве.

Раді вітати в Україні делегацію США на чолі з Міністром енергетики Перрі, що прибула на сьогоднішню інавгурацію новообраного Президента Володимира Зеленського. США глибоко віддані успіху стабільної, процвітаючої, демократичної та вільної України. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 20 мая 2019 г.

Ранее сообщалось, что Порошенко пожелал успешного президентства Зеленскому.