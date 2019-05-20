В правительственной "зеленой зоне" Багдада произошел ракетный обстрел территории рядом с посольством США. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.



Предварительно сообщило, что в результате взрыва никто не пострадал. Ракета была запущена из района Аль-Гадир в восточной части Багдада в сторону "зеленой зоны".

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Как сообщают корреспонденты телеканала, иракские силовики закрыли правительственный район. Сейчас полиция разыскивает причастных к взрыву.

Раньше сообщалось о том, что в Мариуполе в жилом доме взорвался газ, а также в Харькове взорвали авто с водителем.