Монетизация льгот: как украинцы смогут получить наличные [ Редактировать ]
Монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг начнется с 1 октября 2019 года. Параллельно будут функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме - наличная и безналичная. Льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через Ощадбанк. Об этом сообщает Минсоцполитики, передает biz.ligazakon.net.
Для этого Ощадбанк будет вести персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счет для выплаты льгот, для каждого льготника индивидуально. Затем средства переведут на счета управителей, объединений, исполнителей коммунальных услуг.
Этот механизм разработан для обеспечения максимального удобства тех категорий граждан, которые привыкли к устоявшемуся алгоритму действий и не желают его менять. Речь идет, прежде всего, о людях пожилого возраста,
Льготы в наличной форме буду назначаться всем желающим на основании поданных лично заявлений в органы социальной защиты населения, которые будут формировать ежемесячно до 25 числа реестры льготников и передавать их Минсоцполитики. После чего, Министерство, обработав полученные реестры, направит их в Ощадбанк и переведет указанному банку средства для выплаты монетизированных льгот.
Таким образом, средства будут поступать на личные счета льготников, которые смогут снять их со своего счета в любое время.
Ранее сообщалось о том, что гривна теряет свои позиции, а также получатели субсидий рискуют лишится выплат.
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