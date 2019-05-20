Монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг начнется с 1 октября 2019 года. Параллельно будут функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме - наличная и безналичная. Льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через Ощадбанк. Об этом сообщает Минсоцполитики, передает biz.ligazakon.net.

Для этого Ощадбанк будет вести персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счет для выплаты льгот, для каждого льготника индивидуально. Затем средства переведут на счета управителей, объединений, исполнителей коммунальных услуг.

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Этот механизм разработан для обеспечения максимального удобства тех категорий граждан, которые привыкли к устоявшемуся алгоритму действий и не желают его менять. Речь идет, прежде всего, о людях пожилого возраста,

Льготы в наличной форме буду назначаться всем желающим на основании поданных лично заявлений в органы социальной защиты населения, которые будут формировать ежемесячно до 25 числа реестры льготников и передавать их Минсоцполитики. После чего, Министерство, обработав полученные реестры, направит их в Ощадбанк и переведет указанному банку средства для выплаты монетизированных льгот.

Таким образом, средства будут поступать на личные счета льготников, которые смогут снять их со своего счета в любое время.

Ранее сообщалось о том, что гривна теряет свои позиции, а также получатели субсидий рискуют лишится выплат.