Уперше у своїй історії Збройні сили України провели навчання вночі. Масштабні маневри на рівненському полігоні влаштувало оперативне командування "Захід". У вишколі задіяли майже 4 тисячі військових.

Яке озброєння застосували проти умовного ворога?

Радіолокаційна станція відстежила ворожу техніку. За сценарієм навчань, українські військові мають розбити умовного противника. Б'ють по ворожих гелікоптерах у небі та БТР-ах, які прикривають їх із землі. Комплекс "Тунгуска" здатен знищувати цілі ракетами на відстані до 8 кілометрів.

"В нас задача одна і конкретна - це прикрити наші підрозділи нашої бригади від засобів нападу повітряного противника", - наголосив Мар'ян, військовослужбовець ЗСУ.

Доки протиповітряна оборона працює, інженерна техніка прокладає шлях для підрозділів. Поле заміноване, тож працюють сапери.

Військові відпрацьовують оборону. На свої позиції вийшли танки.

Артилеристи розгорнулися в закритій вогневій позиції. За легендою навчань, вони прикривають піхоту.

Вправляються зі снарядами досвідчені бійці Збройних Сил. Нещодавно вони повернулися зі Сходу.

"Ми дуже швидко зайняли, виконали своє завдання, відпрацювали всі свої документи. Екіпажі вже навчені", - зазначив Тарас Свистак, командир батареї.

На рівненському полігоні - понад 4 тисячі військових оперативного командування "Захід". Головне завдання - навчитися діяти як єдиний механізм. Уперше такі військові навчання проводили вночі. У небо підняли бойові літаки та армійську авіацію. Вони прикривають механізовані підрозділи бригади.

Вміти поєднати дії механізованих підрозділів з авіацією - одне з найскладніших завдань для армійців.

"Ми поєднали цих два навчання, і є взаємодія між механізованою бригадою, армійською авіацією і всі дії проводяться спільно - за одним сценарієм", - підкреслив Олександр Павлюк, командувач військ оперативного командування "Захід".

Досвідчені бійці кажуть: ворог на сході часто змінює тактику. І вишкіл на полігоні - чергова можливість перевірити свої сили і відточити бойовий хист.