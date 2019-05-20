Известная украинская певица Надежда Мейхер часто радует своих поклонников соблазнительными фото. В этот раз звезда опубликовала в своем Instagram фото, где она в образе, которым очаровала всех фанатов.

Артистка позирует в черном платье, похожим на ночнушку, и белом удлиненном пиджаке поверх него. Глубокое декольте, украшенное кружевами, подчеркивает пышный бюст певицы.

Поклонники восхитились пикантным образом звезды и "засыпали" Надю комплиментами.

"Очень красивая, умная, талантливая и благородная женщина, при этом обладающая отменным вкусом! Огромное уважение Наде! Королева!", "Фигура, ну просто слов нет...", "Очаровашка!", "Обожаю тебя".

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