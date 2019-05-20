Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Международный розыск одного из организаторов нападения, которое повлекло за собой смерть Екатерины Гандзюк, наконец разблокирован! Следственным судьей Шевченковского районного суда г. Киева сегодня, 20.05.2019 года, вынесено постановление об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей", – сообщила она.

Постановление вступит в силу через 5 дней.

Ранее отец Гандзюк обратился к Владимиру Зеленскому. Также сообщалось, что в суд направили обвинительные акты.