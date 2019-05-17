Санкции против России: Украина раскритиковала решение Совета Европы [ Редактировать ]
Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал позорным решение Комитета министров СЕ, которое способствует возвращению российской делегации в ПАСЕ. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Кулеба отметил, что Украина и пять других государств проголосовали против этого решения при принятии проекта на уровне послов.
"Это противоречивое по содержанию и позорное по контексту решение. Консенсуса в отношении него в Комитете министров нет. Борьба будет продолжаться в ПАСЕ на уровне депутатов", - подчеркнул Кулеба.
"Некоторые ключевые столицы Европы приняли решение вернуть РФ в ПАСЕ. Все делается с улыбками, заверениями в верности ценностям и благими намерениями. За кулисами – обычная циничная дипломатия тех, кто решил любой ценой выручить своего вредного, но давнего партнера - Россию", - добавил он.
Ранее стало известно, что Совет Европы поддержал снятие санкций против России. В свою очередь, в МИД Украины заявили, что СЕ находится в кризисном состоянии.
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