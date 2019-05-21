В понедельник, 20 мая, около 17:00, в Днепре на Европейской площади мужчина кричал о помощи. На место вызвали патрульных, передает "Информатор".

На месте полицейские увидели молодого человека с порезами на руках. На место сразу вызвали скорую.

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Не дожидаясь приезда медиков, патрульные оказали неотложную доврачебную помощь. Они наложили жгут, чем смогли остановить кровотечение.

23-летний парень объяснил патрульным, что его бросила любимая девушка и таким образом он решил покончить с собой. Пострадавшего решили госпитализировать. На место вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что под Донецком пенсионер подорвался на гранате, а также в Днепре парень повесился на водопроводной трубе.