Председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий попросил освободить его от занимаемой должности с 21 мая. Как сообщает сайт Vinbazar, в администрации официально подтвердили информацию об отставке.



Увольнение губернатора связано с требованием закона Про местные государственные администрации, согласно которому Коровий написал заявление об отставке после вступления Владимира Зеленского в должность президента.



Коровий возглавлял Винницкую область с 2015 года и остается исполняющим обязанности председателя ОГА до распоряжений президента.

Раньше сообщалось о том, что Полторак подал в отставку. А также глава СБУ подал в отставку.