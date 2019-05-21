Губернатор Винницкой области уходит в отставку [ Редактировать ]
Председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий попросил освободить его от занимаемой должности с 21 мая. Как сообщает сайт Vinbazar, в администрации официально подтвердили информацию об отставке.
Увольнение губернатора связано с требованием закона Про местные государственные администрации, согласно которому Коровий написал заявление об отставке после вступления Владимира Зеленского в должность президента.
Коровий возглавлял Винницкую область с 2015 года и остается исполняющим обязанности председателя ОГА до распоряжений президента.
Раньше сообщалось о том, что Полторак подал в отставку. А также глава СБУ подал в отставку.
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