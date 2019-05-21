Под Запорожьем произошло тройное ДТП, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В понедельник, 20 мая, в дежурную часть Шевченковского отделения полиции поступило сообщение о ДТП на Автострадной улице в Запорожье. В результате столкновения трех легковых автомобилей, которое произошло в Шевченковском районе, четыре человека получили травмы различной степени тяжести, передает golos.ua.
Водитель автомобиля Daewoo Nubira не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем Fiat Punto под управлением жительницы Запорожья.
В дальнейшем с автомобилем Fiat Punto также столкнулся автомобиль Volkswagen Passat.
В результате аварии в больницу госпитализирован водитель автомобиля Fiat Punto и его пассажир, а также пассажиры автомобиля Daewoo Nubira.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчину сбила электричка, а также под Харьковом авто с военными попал в ДТП.
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