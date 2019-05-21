Под Одессой начались ракетные стрельбы - СМИ [ Редактировать ]
В Одесской области во вторник, 21 мая, начались испытания ракетных комплексов типа Ольха и Нептун. Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал".
Отмечается, что 21 мая проходят испытания систем на суше и подготовка к самим пускам, которые пройдут 22-24 мая. В связи с этим перекрыт район Черного моря.
По программе испытаний состоятся очередные пуски ракетного комплекса Ольха-М, а также Ольха-Р, детали о которых пока не сообщаются. Кроме них, ожидаются полеты ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун с головкой самонаведения (ГСН).
Отмечается, что перед пусками ГСН будет тестироваться отдельно по программе испытаний на земле и в воздухе во время установки на воздушной подушке (вертолет) с отработкой различных режимов по высоте, скорости полета и тому подобное.
Раньше сообщалось о том, что Китай превзошел США по общему количеству боевых кораблей. А также китайские биржи обвалились из-за торговой войны с США
по теме
В Одессе ребенок умер после похода на пикник
Мальчик получил 65% ожогов тела при попытке разжечь костер
Самая красивая бабушка мира: 60-летняя одесситка шокировала сеть
Победительница международного конкурса Светлана Гасс из Одессы признана самой красивой бабушкой мира
Ко Дню Киева в столице проведут бесплатные экскурсии (список)
Экскурсаводы проведут бесплатные экскурсии ко Дню Киева
"Меньше говорить и больше делать": Кучма пожелал успехов Зеленскому
Кучма рассказал, каким президентом будет Зеленский и дал ему несколько советов
Зеленский предложил встретиться команде Порошенко
Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды Порошенко