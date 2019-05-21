В Киеве трамвай наехал на женщину [ Редактировать ]
Во вторник, 21 мая в Оболонском районе Киева на улице Маршала Малиновского трамвай сбил женщину, передает newsone.ua.
По словам очевидцев, женщина шла по тротуару. В какой-то момент она резко свернула на трамвайные пути, где на нее наехал трамвай. Также уточняется, что пострадавшая разговаривала по телефону. Скорее всего, именно из-за этого женщина не заметила транспортное средство.
На место происшествия прибыли медики и правоохранители. В каком сейчас состоянии находится женщина - неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Турции на девушку упала груда кирпичей.
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