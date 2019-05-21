Популярная артистка Оля Цибульская поделилась с поклонниками радостной новостью. Правоохранители разыскали ее автомобиль и вернули владелице. Об этом она сообщила в видеообращении на странице в Instagram.

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Цибульская со слезами счастья на глазах поблагодарила всех, кто поддерживал ее в течение двухнедельных поисков автомобиля.

Также она предупредила украинцев о том, что нужно быть осторожнее и внимательнее со своими вещами.

"Люди, я рыдаю, но плачу от счастья. Нашли мою машину. Я благодарна полиции, спасибо Богу, спасибо всем, кто поддержал, моей семье. Я очень счастлива, будьте внимательны, будьте осторожны. Видите, всех, кто ведет себя плохо, в конце-концов справедливость все же находит", - сказала певица.

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