Оля Цибульская со слезами на глазах записала видеообращение [ Редактировать ]
Популярная артистка Оля Цибульская поделилась с поклонниками радостной новостью. Правоохранители разыскали ее автомобиль и вернули владелице. Об этом она сообщила в видеообращении на странице в Instagram.
Цибульская со слезами счастья на глазах поблагодарила всех, кто поддерживал ее в течение двухнедельных поисков автомобиля.
Также она предупредила украинцев о том, что нужно быть осторожнее и внимательнее со своими вещами.
"Люди, я рыдаю, но плачу от счастья. Нашли мою машину. Я благодарна полиции, спасибо Богу, спасибо всем, кто поддержал, моей семье. Я очень счастлива, будьте внимательны, будьте осторожны. Видите, всех, кто ведет себя плохо, в конце-концов справедливость все же находит", - сказала певица.
Ранее сообщалось, что внучка Боярского шокировала пышными формами.
по теме
Анна Седокова разозлила фанатов вульгарным видео
Популярная певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова ошарашила поклонников откровенным видео
Внучка Боярского шокировала пышными формами (фото)
Внучка легендарного актера Михаила Боярского ведет активный образ жизни
Ирина Федишин шокировала фигурой в купальнике (фото)
Популярная украинская певица Ирина Федишин снова отправилась на отдых за границу
"Шлепки - не мой уровень": Камалия сделала скандальное заявление об украинском шоу-бизнесе
Известная певица Украины, супруга известного миллиардера Мохаммада Захура Камалия сделала скандальное заявление о звездах украинского шоу-бизнеса
День вышиванки: украинские знаменитости похвастались нарядами (фото)
День вышиванки в 2019 году празднуют 16 мая