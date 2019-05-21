Міжнародний валютний фонд оцінить українські реформи, які уряд зобов'язався провести в рамках співправці з МВФ. Його представники сьогодні прибули в Київ та спершу зустрілись із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Місія МВФ в Україні традиційно триватиме два тижні.

За цей час представники Фонду також планують зустрітися з іншими чиновниками і представниками бізнесу. Нагадаю, після цього мають ухвалити рішення, чи отримає Україна наступний транш - мільярд триста мільйонів долларів.