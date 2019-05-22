Правильное питание набирает популярность среди тех, кто мечтает похудеть, быть здоровым и активным. Поэтому, эксперты напоминают, что в погоне к идеалу не стоит забывать о правилах и принципах, чтобы не навредить своему организму. Украинский диетолог рассказала о пяти тревожных сигналах, которые свидетельствуют о том, что что-то пошло не так.

Эксперт отметила, что правильное питание не должно превращаться в диету, а также обозначила основные проблемные пункты.

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Постоянное чувство голода

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И это истинный голод. Не тогда, когда вам хочется заесть стресс или вы решили перекусить за компанию, или от скуки. А когда вам хочется есть. Возможно, вы не наедаетесь во время приема пищи, или вскоре после него уже не можете думать о чем-то кроме еды.

Возможные причины: слишком сильный дефицит калорий или нехватка каких то отдельных веществ, неправильное распределение пищи в течении дня. А может, все серьезнее и нарушилась правильная гормональная работа. При неправильном питании это возможно.

В рационе не хватает целой группы продуктов

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Из самых распространенных: некоторые отказываются полностью от фруктов потому, что сладкие, от орехов - калорийные, от молочных продуктов - жирные, и т.д. Если вы будете питаться сбалансированно, все это пойдет только на пользу, а исключая целыми группами продукты, вы идете к дефициту разных веществ.

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Вы не едите после 18 часов

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Многие до сих пор верят, что не есть после 6 вечера - панацея от всех бед.

Увы! Если вечером не есть, а днем есть все, что попало, о красивой фигуре придется забыть. Основу рациона, около 85-90% должны составлять полезные продукты. А если вы ложитесь спать в 12 ночи и последний раз едите в 6 вечера - вы или очень недоберете свою норму, или сорветесь и наедитесь прямо перед сном.

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Отказ от хлеба и круп

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Не удивляйтесь быстро возникающему чувству голода, если вы питаетесь только йогуртом, салатиком, может быть, конфетами. При таком питании вы не будете худеть, но при этом будете голодными. Крупы и цельнозерновой хлеб - источники сложных углеводов. Источники энергии. Это то, что дает долгое чувство сытости и возможность не перекусывать каждый час.

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Ну и последний признак - вроде бы очевиден, но люди годами отказываются в это верить: отсутствие результата. Если вы перешли на правильное питание, но вы до сих пор не сбросили лишних килограммов, значит вы питаетесь не правильно.

Ранее диетолог рассказала как легко перейти на здоровое питание, а также как составить свой рацион при минимальном доходе.