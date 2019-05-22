Упал кошелек: приметы и суеверия [ Редактировать ]
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О кошельках и деньгах в народе существует множество примет и суеверий. Одна из них толкует падение кошелька. О том, что это значит для его владельца пишет spellonyou.ru.
- Примета "уронить кошелек на землю" имеет очень негативное толкование. Она сулит близкое безденежье и даже настоящую нищету. Ведь недаром существует поговорка: "Что упало - то пропало".
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- Совсем плохо, если кошелек выпал из рук на кладбище. Его лучше совсем не поднимать, чтобы не навлечь на себя недовольство выходцев из потустороннего мира. Если сумма очень крупная, то убирая предмет, рекомендуется проговорить: "Беру свое, а не у тех, кто в земле".
- Случается, что из упавшего и раскрывшегося кошелька выскальзывают монеты. В такой ситуации собирать деньги надо только правой рукой, не забыв оставить на месте падения хоть одну мелкую монетку, как бы откупаясь от несчастий.
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