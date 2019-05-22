Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук объяснил, почему законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины" требует больше времени для регистрации, сообщает "Укринформ".

"Вопросы были такие, что этот законопроект имел очень много технических нюансов, чтобы убрать их с каждой страницы - это 330 страниц мелкого текста. Не потому, что там что-то концептуально менялось, а было много технико-юридических поправок для того, чтобы запретить одномандатные округа, которые прописаны фактически в каждой статье - их надо было убрать. И вот эти вещи, связанные с мелочными выдержками из тела закона, требовали немного больше времени, чем мы надеялись. Но мы внесли этот законопроект и получили ответ от парламента", - отметил Стефанчук.

Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.

Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.

Также Зеленский назначил первого помощника президента.

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