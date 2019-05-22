Елена Зеркаль объяснила ситуацию вокруг своего назначения [ Редактировать ]
Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что остается работать в МИД. Об этом она сообщила в соцсети Facebook.
"Для того чтобы снять все предостережения и беспокойство после всех кадровых указов с моим именем. Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились - заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции. Я очень люблю то, чем я занималась, занимаюсь и, надеюсь, дальше буду заниматься. Переговорить Соглашение об ассоциации и сделать его реальностью, добиться безвизового режима с ЕС, договориться о поставках газа с ЕС, вести правовые споры против России и многие другие задачи - вызовы, которыми полна моя жизнь", - отметила Зеркаль.
Также она подчеркнула, что все важные проекты ее профессиональной жизни касаются утверждения верховенства права в Украине, в отношениях с партнерами и в мире.
"Это длительные процессы, которые требуют выдержки и взвешенности", - добавила дипломат.
По словам Зеркаль, должности важны в контексте достижения целей одновременно ее целью является продвижение и защита интересов Украины.
"А карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами", - заявила она. "Поэтому, после проведенной инаугурации, подготовки и проведения 19 двусторонних встреч президента, продолжаю реализацию определенных задач и планов в Министерстве иностранных дел. У нас много вызовов, дел и идей, которыми надо заниматься каждый день", - заявила Зеркаль.
В то же время она заявила, что внешняя политика - общее дело президента и МИД.
Поэтому взаимодействие, конструктив и взаимоуважение являются критически важными. Мы - одна команда и страна у нас одна", - написала Зеркаль.
"Следующий важный пункт в моем календаре - 25 мая, Гамбург. Международный трибунал по морскому праву объявит решение о наших военных кораблей и наших моряков, которых надо вернуть домов. А уже с самого начала июня - двухнедельные слушания в Гааге", - заявила она.
Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.
Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.
Также Зеленский назначил первого помощника президента.
Смотрите также, кого президент Украины назначил советниками. Кроме того, Зеленский назначил представителя президента в Кабмине.
Также мы писали о том, что Зеленский назначил заместителя главы СБУ.
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