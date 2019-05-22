Родственники удерживаемых в России украинских политзаключенных и правозащитники обратились к президенту Владимиру Зеленскому с перечнем важных для них вопросов. Текст обращения, подписанного 10 общественными организациями, опубликовала Крымская правозащитная группа.

"С огромной надеждой мы восприняли Вашу победную речь 21 апреля 2019 года после объявления данных экзит-пола. В своем обращении к народу Украины Вы отметили, что вопрос освобождения политзаключенных и военнопленных - в приоритете у Вас как будущего президента Украины", - говорится в обращении.

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Родственники пленников Кремля и защитники их прав поблагодарили Зеленского за внимание к судьбам политзаключенных и призвали его "сделать все возможное, чтобы шанс наладить переговоры с Российской Федерацией не был потерян".

"Уважаемый Владимир Александрович, в контексте необходимости возвращения украинских пленных Кремля домой, и поддержки их и их семей до момента освобождения, просим Вас поддержать предложенные действия, которые, мы верим, будут способствовать освобождению наших родных", - обращаются подписанты.

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Они подчеркивают необходимость ввести должность Уполномоченного президента по вопросам освобождения заложников Кремля, создать Координационный Совет по вопросам освобождения заложников при Администрации Президента, публично поддержать законопроект "О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденных на временно оккупированных территориях Украина и за ее пределами" и законопроект №9438 об изменениях в Уголовный кодекс Украины, который устанавливает ответственность за преступления против человечности.

Также президента просят способствовать совершенствованию санкционной политики Украины относительно России и ее граждан, причастных к политическим преследованиям, и поддержать международные санкции, а также продвижение на уровне ЕС принятие EU Global Human Rights Act (Глобальный закон ЕС о правах человека) для создания давления на российских чиновников.

"Мы, родственники "заложников Кремля", которые стали жертвами агрессивной политики России, правозащитники, просим Вас помочь нам противостоять наглому и повсеместному нарушению базовых прав человека, которое демонстрирует Россия. Заставить Россию прекратить вести войну против наших родных и отпустить их домой", - подытожили авторы обращения.

Раньше сообщалось о том, что у Зеленского составили график первых зарубежных визитов. А также Зеленский обратился к украинцам после провала Рады. Зеленский назначил заместителя главы СБУ.